Rifiuti: Benevento - Anci - Conai sodalizio per trasformarli in risorsa Il Comune in campo per una nuova strategia. Seminario a Palazzo Mosti

L'obiettivo resta lo stesso ma le strategie si fanno più concrete. Trasformare i rifiuti da problema a risorsa. Se ne è discusso questa mattina a Palazzo Mosti in un seminario formativo territoriale sul ciclo dei rifiuti promosso da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Conai (Consorzio nazionale Imballaggi) in collaborazione con il Comune di Benevento.

“Siamo in uno dei territori in cui Anci nazionale e Conai hanno intenzione di investire per trasformare uno dei problemi: il fine vita dei prodotti, in un'opportunità in un'ottica di economia circolare” così Carmelina Cicchiello, responsabile dipartimento Anci Nazionale ciclo dei rifiuti.

“La sfida che ci accingiamo ad intraprendere con i Comuni, tra cui quello di Benevento, è cogliere opportunità fornite dal Ministero e dai vari consorzi di filiera. Sostegni che possono essere erogati a favore delle amministrazioni”.

“Riteniamo ottima la collaborazione con Anci e Conai, una sinergia capace di dare frutti importanti su molti versanti, compreso quello ambientale”.

Ha spiegato il sindaco Clemente Mastella proseguendo “In questa fase è fondamentale cogliere le occasioni del Pnrr, ma i Comuni che sono stati investiti di nuove, importanti competenze necessitano del capitale umano necessario. Sul Recovery Plan evidenzio comunque che il Comune è pienamente soddisfatto del lavoro svolto finora da Asia con diversi progetti già finanziati".

All'incontro è intervenuto da remoto anche il Presidente Anci Campania, Carlo Marino che ha definito "fondamentale" la collaborazione con i comuni per diffondere le 'buone pratiche' necessarie a mettere in campo un percorso virtuoso.

L'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa ha poi spiegato: "E' un evento importante per promuovere le best practices in materia di rifiuti e pratiche di riciclo, su cui posso dire con orgoglio Comune di Benevento e Asia sono già all'avanguardia, tanto da aver ricevuto nel 2022 il premio 'Plastic free'. Riconoscimento che sarà confermato anche per il 2023 con ritiro del premio nella città di Bologna".

Nel corso del seminario formativo, svoltosi nell’aula consiliare di Palazzo Mosti, si è parlato soprattutto dell’accordo quadro Anci – Conai 2020-2024 e si è proceduto all’approfondimento degli allegati tecnici riguardanti plastica, carta, vetro, bioplastica, acciaio, alluminio e legno, oltre che delle normative europee ed italiane riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti.

“Solo venerdì scorso abbiamo ottenuto il finanziamento con i fondi del Pnrr di altri tre progetti importanti: isole ecologiche, centro di riuso e progetto tarip che attraverso il finanziamento di un milione di euro potrà essere esteso a tutta la città” ha spiegato Donato Madaro (amministratore unico ASIA S.p.A.) “iniziative – ha concluso – che ci aiutano a chiudere il ciclo rifiuti e saranno fondamentali per abbassare la tariffa finale”.