"Al S. Pio hanno salvato nostro figlio": il messaggio su tik tok e istagram Elogi sui social per il reparto di Neonatologia e Tin

La buona sanità dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento corre sui binari dei social. Fabrizio e Dora, papà e mamma di un bimbo di pochi mesi hanno ringraziato personale medico e paramedico della UOC Neonatologia con Tin diretta dal Francesco Cocca per le cure ricevute dal loro bambino arrivato in ospedale con una

bronchiolite acuta.

In un video diffuso sui noti social Tik Tok e Instagram i due giovani sottolineano l’assoluta preparazione specialistica, il senso di doverosa missione professionale, l’umanità, la disponibilità, la dedizione e lo spirito di abnegazione di medici e infermieri in un momento particolarmente complesso per il piccolo Cristian che è stato dimesso e sta bene. Un’azione di elogi che porta alla luce la buona sanità capace di dare risposte efficaci

ai bisogni di salute di tutti i cittadini.

“Sono particolarmente fiera dei sanitari, che ogni giorno con impegno e competenza mettono al primo posto il paziente e contribuiscono a diffondere la buona sanità. Ringrazio i genitori per la loro preziosa testimonianza e al piccolo Cristian un augurio di buona vita” afferma il direttore generale Maria Morgante.