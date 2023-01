Asia Benevento: cambiano gli orari di esposizione per zona B e percorso blu La modifica entrerà in vigore dal prossimo 1 febbraio

In attuazione dell'ordinanza sindacale numero 6 del 24 gennaio 2023 è stato variato l'orario di esposizione dei rifiuti per le utenze domestiche servite dal servizio di raccolta 'porta a porta' ricadenti nella zona B (Ferrovia, rione Libertà) e per quelle utenze non domestiche relativamente al 'percorso blu' per gli imballaggi di cartone. A comunicarlo l'Asia, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta differenziata in città.

“La modifica – spiega l'azienda - richiesta dal Comune di Benevento e concordata di concerto con le rappresentanze sindacali aziendali, entrerà in vigore dal prossimo 1° febbraio ed è stata adottata al fine di contenere il costo delle forniture di energia elettrica e gas”.

Differenziata a Benevento: ecco le disposizioni

Resteranno invariate le modalità di conferimento e le attrezzature già in dotazione per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuto (frazione organica, multimateriale, carta e cartone, non riciclabile) ma per le utenze domestiche, fabbricati in genere, compresi i terranei non adibiti a negozio ricadenti nella zona B la fascia oraria di esposizione viene anticipata: i cittadini dovranno esporre i rifiuti dalle ore 12,30 alle 14,30 anziché dalle ore 14 alle 16.

Cambia l'orario di esposizione anche per le utenze commerciali ricadenti nel cosiddetto 'percorso blu' del servizio di raccolta di carta e cartone: i rifiuti dovranno essere esposti tutti i giorni, domenica esclusa, dalle ore 12,30 alle 14,30 anziché dalle ore 15,30 alle 18,30 come avviene attualmente.

Le utenze commerciali, industriali, artigianali, Enti ed Istituzioni Pubbliche ed attività di servizio, nel caso di particolari ed elevate quantità di rifiuti urbani ed assimilabili prodotti, potranno concordare con l'Asia diverse e/o particolari modalità di gestione degli stessi.

Resta tutto invariato per il servizio di raccolta che interessa la zona A della città (Ponticelli, Capodimonte, Cretarossa, Pacevecchia, Mellusi/Atlantici, Fontanelle/Via Avellino, Centro storico).