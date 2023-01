Benevento: sì a intitolazione delle strade a Franca Falcucci e don Laureato Maio Via libera in giunta comunale

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane la delibera per l'intitolazione di due strade cittadine all'ex ministro della Pubblica Istruzione Franca Falcucci e al religioso e storico della civiltà sannita don Laureato Maio.

"Sarà dunque via Franca Falcucci un tratto di via Abbazia che per sopraggiunte modifiche alla viabilità risulta interrotto da una strada intersecante (via Vincenzo Tommaselli). Sarà Largo Monsignor Laureato Maio quello adiacente via Nicola Calandra, nei pressi della Questura di Benevento", spiegano da Palazzo Mosti.

"La città tributa questo riconoscimento a due importanti personaggi. Franca Falcucci fu la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Pubblica Istruzione. Professoressa prima e senatrice poi, firmò nel 1975 un cruciale documento che l'ha resa pioniera dell'inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità. Benevento le deve molto, visto che è da considerare la fautrice principale della nascita dell'Università degli studi del Sannio. Don Laureato Maio fu studioso eccellente della storia sannita, con lavori magistrali sul Medio Evo nel Sannio. Oltre che brillante intellettuale con una raffinata passione per la poesia, fu anche un sensibile e appassionato educatore", ha commentato il sindaco Mastella.

Nel corso della seduta dell'Esecutivo via libera anche al provvedimento per l'adozione delle "linee guida per la pubblicazione dei dati on line e istituzione dell'ufficio di supporto al Dpo (responsabile della protezione dati personali, incarico in questo momento in capo al dirigente Alessandro Verdicchio) per coniugare le esigenze di trasparenza con quella di tutela dei dati personali e sensibili trattati nel corso delle attività di natura amministrativa e istituzionale".