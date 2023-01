Asia: impianti termici, prorogato termine iscrizione corso per manutentori Il corso è stato spostato dal 26 al 29 gennaio

"Per ragioni tecniche legate al mal funzionamento di alcuni account mail, il termine ultimo di iscrizione al corso di formazione gratuito del 1° febbraio prossimo, dedicato ai manutentori, è stato spostato dal 26 al 29 gennaio”. A comunicarlo l'Asia, divisione Impianti termici, che in merito precisa: “Gli interessati potranno iscriversi compilando un modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Asia. I partecipanti saranno divisi in due sessioni, una mattutina e l'altra pomeridiana, e l'elenco sarà pubblicato lunedì 30 gennaio sul sito aziendale. L'Azienda, inoltre, provvederà ad inviare comunicazione ufficiale ai diretti interessati attraverso l'indirizzo mail che indicheranno nel modulo di iscrizione”.