Si lavora per una comunità energetica rinnovabile: l'annuncio di Asi Benevento A breve un incontro con Confindustria, mondo associativo e imprenditori

“Costituiremo nell’agglomerato di Ponte Valentino, a Benevento, una comunità energetica rinnovabile”. Ad annunciarlo il presidente dell’Asi sannita, Luigi Barone, che a breve terrà “un incontro con Confindustria, mondo associativo e imprenditori insediati per definire un percorso condiviso finalizzato a definire la migliore forma energetica collaborativa, per un sistema di scambio locale teso a facilitare gestione comune e sviluppo sostenibile”, aggiunge ancora il presidente Barone. Il funzionamento di una comunità energetica prevede il coinvolgimento di una serie di soggetti pubblici e privati i quali costituiscono un ente legale per produrre energia elettrica attraverso fonti rinnovabili. “Ci stiamo lavorando, ne ho già parlato con il presidente di Confindustria Vigorito”, prosegue il numero uno dell’Asi sannita che conclude: “L’obiettivo, ovviamente, è quello di ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale, incentivando un nuovo modello socioeconomico caratterizzato dalla circolarità con importanti vantaggi ambientali, economici e sociali”.