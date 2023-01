Smog e piano caldaie, Legambiente: ok ma non si può sempre pesare sui cittadini Il commento del rappresentante dell'associazione ambientalista

“Bene l'intervento sulle caldaie ma l'onere del rispetto dell'ambiente non può sempre ricadere sui cittadini”.

Antonio Basile di Legambiente commenta così il piano del Comune di Benevento che ha dato il via all'operazione 'caldaie', i controlli sugli impianti domestici che dovranno essere forniti del 'bollino blu', il certificato che le dichiara a norma.

Un modo per contenere le emissioni inquinanti di cui le caldaie sarebbero, per la maggior parte, responsabili provocando i tanto temuti sforamenti.

“Una questione annosa, con lunghi periodi di incertezza per determinare la fonte dei vari inquinanti responsabili dell'inquinamento atmosferico” dettaglia Basile, Legambiente Benevento plaude al progetto ma chiarisce “non si può sempre pesare sui cittadini, cioè su quello che possiamo considerare l'ultimo anello della filiera del consumo. Occorrerebbe intervenire sulla produzione di pellet e biomasse per capire se, già in quelle fasi, ci sono prodotti non propriamente a norma o particolarmente inquinanti. Un'azione globale che non può certo essere addebitata al Comune”.

Poi fa il punto sullo stato di salute dell'aria nell'ultimo periodo: “le condizioni climatiche delle recenti settimane hanno migliorato un po' la situazione” e rincara la dose “resta un punto fermo quello di avere grande attenzione per l'ambiente e per i prodotti inquinanti.

Basile apre, infine, la questione del parco auto “diventa sempre più vecchio e inquinante e con il caro prezzi diventa anche più difficile, per i cittadini, acquistare un'auto a norma”.