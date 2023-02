Pics Benevento: Città dei Romani, consegnati i lavori Prevede la riqualificazione e la valorizzazione dei percorsi che circondano il teatro romano

Sono stati consegnati questa mattina i lavori per la realizzazione del progetto 'La Città dei romani' che prevede la riqualificazione e la valorizzazione dei percorsi che circondano il teatro romano. A comunicarlo il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ed il vicesindaco con delega all'Attuazione dei Pics, Francesco De Pierro: "Attraverso l'intervento, del valore di 750mila euro, che rientra all'interno del Pics, il Programma Integrato Città Sostenibile di Benevento, saranno eseguiti il rifacimento della pavimentazione delle strade attigue al monumento e la ristrutturazione di 'Casa Pisani', un immobile di proprietà comunale situato al centro dello slargo Manfredi di Svevia. Per il primo intervento, quello della pavimentazione, la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio ha autorizzato i lavori a condizione che vengano mantenuti, laddove presenti, i vecchi basoli in pietra vulcanica che dovranno soltanto essere puliti per poi venire riposizionati esattamente ripetendo la stessa tessitura. Sulle strade dove è presente l'asfalto, mentre, si procederà apponendo delle lastre di basalto, come quelle utilizzate nel centro storico".

Ed ancora: "'Casa Pisani' sarà completata e ristrutturata per essere utilizzata come punto didattico e per i servizi. Dopo gli interventi infrastrutturali al suo interno sarà realizzato un percorso conoscitivo con ricostruzioni in 3D del teatro romano, sia dello stato attuale che dell'originale struttura, con una voce narrante per conoscerne la storia ed il contesto in cui era inserito".