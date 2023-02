Trapianto di cornea per due 70enni, recuperata la vista, uno è sannita Intervento in una clinica di Salerno. Pazienti affetti da cheratopatia bollosa e scompenso corneale

Due 70enni, uno di Benevento, l'altro di Capaccio in provincia di Salerno hanno riacquistato la vista grazie ad un doppio trapianto di cornea effettuato in un centro di Salerno

Il primo paziente, sannita, soffriva di cheratopatia bollosa, il secondo di scompenso corneale: in pratica la cornea era quindi completamente opaca, cosa che non si verifica per altre malattie della vista.

"Il trapianto di cornea è un intervento di microchirurgia, eseguito con l'aiuto di un microscopio operatorio ad altissima risoluzione - ha spiegato il dottore Annibale Del Re che ha effettuato l'intervento nel suo centro di Salerno - Il chirurgo rimuove la parte centrale della cornea malata e la sostituisce con la cornea sana di un donatore. Questi due interventi durano circa quaranta minuti in anestesia locale. Dopo una osservazione di circa un'ora il paziente può tornare a casa".

Interventi per i quali purtroppo ci sono liste di attesa molto lunghe: "ll nostro Centro è registrato alla Banca della Cornea, avendo tutti i requisiti richiesti, compreso quello della specifica professionalità del personale. Siamo iscritti alla banca di Lucca e di Mestre che sono tra le migliori in Italia per il numero e la selezione delle cornee in dotazione”.