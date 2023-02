Pendolari Air: ancora disservizi "vergognoso" Oggi l'ennesimo guasto sulla tratta Benevento - Napoli

Ancora disagi e disservizi per gli utenti del trasporto pubblico extraurbano gestito da Air Campania sulla tratta Benevento - Napoli. Problemi noti da tempo che si ripercuotono sui tanti pendolari che, tutti i giorni, si recano a Napoli per lavoro o per studio. Sono loro a segnalare guasti ai mezzi si verificano quasi tutti i giorni ed hanno reso necessario più volte la sostituzione dei bus.

Bus che versano in "condizioni vergognose, acqua che entra dai finestrini quando piove, tergicristalli che non funzionano, climatizzatori che d’inverno si bloccano sull’aria fredda e d’estate sull’aria calda, per non parlare dei continui blocchi al motore" insomma una situazione che ha portato all’esasperazione i viaggiatori che hanno indirizzato decine di proteste all’Agenzia di trasporto Air Campania accusandola di non assicurare manutenzione programmata e controllata sui mezzi al fine di garantire standard di efficienza del trasporto.

"Stamattina - denunciano - ennesimo guasto, come ormai avviene da mesi, che ha costretto i tanti pendolari a scendere dal pullman e ad aspettare sul marciapiede, al freddo, il mezzo sostitutivo nella speranza di poter raggiungere Napoli ad un orario accettabile.

I viaggiatori sono, ormai, rassegnati; la situazione invece di trovare una soluzione peggiora sempre di più. L’unica cosa certa è che viaggiare in queste condizioni, pagando un abbonamento, è una vergogna".