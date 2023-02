Vaccini covid, Caserma Pepicelli addio: si faranno in Via Mascellaro Via il maxi hub, Volpe: "Lì effettuate 700mila dosi, ora si possono riorganizzare attività"

Da lunedì prossimo, 6 febbraio, il maxi hub vaccinale allestito presso la Caserma Pepicelli sarà trasferito nella struttura di Via Mascellaro.

”Le attuali condizioni della pandemia ci consentono una riorganizzazione delle attività, per un utilizzo più efficace delle risorse - dichiara il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe - Si continuerà ad osservare la formula open day, per gli utenti che vorranno sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid. Nel momento clou della pandemia, circa due anni fa, l’Asl ha definito un efficace Piano Vaccinale che ha previsto tra le varie iniziative anche l’allestimento in tempi record del maxi hub presso la Caserma Pepicelli dove è stato possibile accogliere e vaccinare, in assoluta sicurezza, fino a 20 persone contemporaneamente.

Un tour de force, che ha portato risultati eccellenti con la somministrazione, solo presso l’Hub Pepicelli, dall’apertura nell’aprile 2021, ad oggi, di circa 700,000 dosi di vaccino. Se attualmente viviamo una situazione di maggiore tranquillità rispetto alla pericolosità del Coronavirus - continua Volpe - lo dobbiamo agli importanti risultati raggiunti, in termini di adesioni alla campagna vaccinale che abbiamo portato avanti. E’ doveroso, per questo, ringraziare i nostri operatori che si sono spesi senza riserve, le Istituzioni e, in particolare, il Prefetto di Benevento che ci ha sostenuto ed ha condiviso con noi, anche con la Sua attiva partecipazione, le iniziative adottate. Il nostro grazie va, inoltre, a tutte le forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia, Finanza; e ai volontari della Protezione Civile per la loro preziosa collaborazione.”

I cittadini potranno, dunque, recarsi con i propri documenti, dal giorno 6 febbraio, al terzo piano del Palazzo Asl di via Mascellaro, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ed ottenere la vaccinazione.