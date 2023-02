Bonus Idrico, Gesesa: completato tutti gli adempimenti I chiarimenti dell'azienda: “In attesa dei dati dagli eventi diritto”

Mancata applicazione del bonus idrico, Gesesa comunica di “aver completato da tempo tutti gli adempimenti in materia di privacy che sono di competenza del Gestore e propedeutici alla ricezione dei dati da parte del Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico Spa, che è la società che fornisce ai Gestori del Servizio idrico i dati necessari all’individuazione degli aventi diritto al bonus”.

E dunque l'azienda che si occupa del servizio chiarisce: “Allo stato attuale Gesesa è in attesa della comunicazione dei dati degli aventi diritto al bonus. E’ evidente, quindi, che i ritardi di erogazione non sono dipendenti dalla volontà del Gestore ma, al contempo, si precisa che, indipendentemente dai tempi occorrenti per il perfezionamento dei flussi informativi, i bonus 2021 e 2022 saranno comunque riconosciuti agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione, appena sarà reso possibile. Pertanto, i benefici economici spettanti per i periodi trascorsi saranno accumulati e recuperati da tutti gli utenti che ne hanno diritto”.