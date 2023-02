Autonomia abitativa e lavorativa delle persone con disabilità, c'è l'avviso Ad annunciarlo l'assessore alle Politiche sociali, Carmen Coppola

E’ stato pubblicato l’avviso per la selezione di otto persone con disabilità quali beneficiari di percorsi di autonomia abitativa e lavorativa nell’ambito dell'Investimento 1.2 della Missione 5 - 'Inclusione E Coesione', Componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore” del PNRR. A renderlo noto è l’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola che spiega: “Il progetto è stato presentato dall’Ambito B1 in co-progettazione e partnership con l’ATS composta da Sannioirpinia Lab APS, Projenia Società Cooperativa Sociale e Giovani Mentor Onlus. Possono presentare domanda di ammissione coloro che, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti di accesso: essere residenti in uno dei comuni dell’Ambito B1 (Benevento, Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio); necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 45 anni; essere in possesso di certificazione di disabilità, riconosciuta ai sensi della legge 104/92 articolo 3comma 1 e 3 o di invalidità con il beneficio dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18; essere iscritti alle liste del Collocamento Mirato di cui alla L. n.68/99”.