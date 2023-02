Dramma lavoro Cam, il sindaco di Paolisi indice un consiglio comunale aperto L'iniziativa del primo cittadino Maietta per accendere ancora di più i riflettori sulla vicenda

Forte è la preoccupazione per la decisione di ridimensionare lo stabilimento produttivo Cam di Paolisi - del gruppo aeronautico Dema -. ad esternare preoccupazione per la situazione è il sindaco di Paolisi, Umberto Maietta che rimarca come il plesso aziendale della Valle Caudina “riveste una notevole importanza per il territorio, perché, grazie al numero dei lavoratori occupati, oltre a consentire la crescita economica ed infrastrutturale della Valle Caudina, consente di contrastare il fenomeno dello spopolamento territoriale che affligge il Sud Italia, in generale, e la realtà locale, in particolare. Per allontanare lo spettro dei licenziamenti e restituire centralità al lavoro e dignità a tutti i lavoratori è necessario che tutte le istituzioni, ciascuna per le proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, diano – rimarca il primo cittadino di Paolisi - il loro contributo attivo al fine di individuare una strada percorribile in grado di tutelare non solo le esigenze economiche e di mercato, ma anche quelle sociali, sicuramente messe a repentaglio dal ridimensionamento aziendale”.

Per questi motivi il sindaco Maietta si rivolge a Governo e Regione “affinché in attuazione degli articoli 1, 3 e 4 della Costituzione vengano poste in essere tutte le azioni tese a promuovere le condizioni in grado di rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini al lavoro. È infatti compito delle istituzioni “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Il sindaco Maietta al fine di dare maggiore risonanza possibile alla problematica ed aprire un dibattito pubblico ha indetto per lunedì 6 febbraio alle 15 un Consiglio Comunale aperto. Intitati, oltre che tutta la popolazione e i lavoratori, le sigle sindacali e le istituzioni locali.