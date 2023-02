Maltempo: a Benevento chiusi villa, parchi e cimitero L’ordinanza del sindaco Mastella

Con un'ordinanza contingibile e urgente, il sindaco Clemente Mastella ha disposto, dalle ore 14 odierne fino alla mezzanotte di domani 6 febbraio, la chiusura della Villa comunale, dei parchi cittadini e - al pubblico- del cimitero comunale.

Sospesi anche gli eventi all'aperto eventualmente autorizzati.

"Ciò in ragione dell'allerta meteo della Protezione civile che ammonisce sulla forte intensità delle raffiche di vento, come noto non correlate ai colori del bollettino che si riferiscono al rischio idrogeologico.

L'atto sindacale raccomanda anche di prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e di assicurare stabilmente o rimuovere elementi mobili da finestri e balconi".