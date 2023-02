Exit Strategy: nasce il primo sportello Lgbt+ Per fornire supporto a chi subisce discriminazioni connesse all'identità di genere

Nasce il primo sportello LGBT+ a cura di Exit Strategy, associazione di promozione sociale attiva sul territorio di Benevento che nasce dall’esigenza di fornire un servizio fino ad ora inesistente sul territorio sannita, offrendo ascolto, supporto, orientamento e consulenza legale e/o psicologica a chi si trova a subire discriminazioni e difficoltà di vario tipo connesse all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

Previa prenotazione si può accedere ad una consulenza gratuita legale e/o psicologica, con un’avvocata e/o una psicologa, a seconda dell’esigenza del caso. La prenotazione può avvenire via mail, scrivendo all’indirizzo sportellolgbt@exitstrategybenevento.org o chiamando al numero +39 339 456 7429.

Il servizio è totalmente gratuito e desidera rappresentare uno spazio di ascolto, di accoglienza e di sostegno per le persone LGBT+ che si ritrovano ad affrontare situazioni difficili o discriminanti. Lo sportello si rivolge anche ai cittadini e alle cittadine che abbiano bisogno di informazioni per superare le discriminazioni e gli stereotipi basati su genere e orientamento sessuale.