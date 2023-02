Raccolta differenziata: novità per il vetro. Benevento punta a crescere Nuove borse e percorsi aggiuntivi per migliorare il servizio

Forte dei buoni numeri già registrati il Comune di Benevento punta a migliorare la raccolta differenziata con un nuovo servizio messo in campo dall'Asia con un bando Anci-Coreve. Un progetto pilota che vede Benevento una città da primato e riguarda il conferimento del vetro che coinvolgerà in modo particolare le utenze della movida.

In dettaglio saranno fornite alle utenze domestiche delle contrade borse in plastica dura per incentivare raccolta e trasporto del vetro presso gli ecopunti, borse anche per le utenze commerciali del centro storico che saranno servite da un percorso di raccolta aggiuntivo tra sabato e domenica (dalle 20.30 del sabato alle 2.50 della domenica) mentre alle 24 grandi utenze cittadine saranno consegnati carrellati per la separazione del vetro chiaro da quello scuro.

In più una dettagliata campagna di comunicazione diretta ai cittadini.

“Quando sono diventato sindaco – ha commentato il primo cittadino Clemente Mastella – le campane del vetro in città erano ricettacolo di rifiuti. Oggi, invece, Benevento si muove verso progetti innovativi sul modello delle città europee”.

“Il percorso intrapreso – dettaglia l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro – ci ha dato ragione. Proseguiremo in questa direzione per migliorare ancora i risultati”.

“Un'iniziativa realizzata senza costi aggiuntivi per i cittadini – ha messo invece in evidenza l'assessore alle attività produttive, Luigi Ambrosone –. E sono davvero soddisfatto della collaborazione al progetto degli operatori commerciali”.

Soddisfatto anche l'assessore all'ambiente, Alessandro Rosa che annuncia anche altri importanti risultati “Benevento si distingue per gli ottimi risultati. Anche quest'anno saremo premiati a Bologna per i risultati raggiunti come città Plastic Free”.

Per le nuove modalità di raccolta le borse potranno essere ritirate dai cittadini, a partire dal 13 febbraio, presso la sede di via Ponticelli o presso l'ecopunto comunale di Contrada Margiacca.