"Al San Pio hanno salvato mia madre", un figlio ringrazia l'ospedale Una storia di buona sanità dal nosocomio sannita

“L’esperienza, la capacità e la preparazione che contraddistinguono il lavoro del direttore generale Maria Morgante, dei medici e di tutto lo staff dell’ Azienda Ospedaliera San Pio sono accompagnate da una distintiva componente umana e di profondo rispetto per il paziente”.

Sono le parole del figlio di una paziente anziana giunta al Pronto Soccorso, dopo aver subìto un incidente domestico, che le ha causato fratture multiple alle costole e al polso.

"Mia madre - si legge nella lettera - è arrivata nel vostro ospedale la sera del 1 gennaio: un quadro clinico critico aggravato, tra l’altro da altre patologie di cui mia madre è affetta. In poco tempo, la professionalità dei medici del Reparto di Medicina d’Urgenza ha operato con la massima professionalità, associata ad un’eccellente diligenza, impedendo in tal modo si producessero conseguenze dall’esito infausto. Sottolineo inoltre, l’importanza della creazione di un rapporto empatico con la paziente in questione, mia madre, rassicurandola e percependo un’eccellente qualità del livello di assistenza” conclude.

“Ringrazio il figlio della paziente che ha voluto elogiare il lavoro dei medici e del personale ospedaliero del San Pio che ogni giorno con spirito di abnegazione si dedicano alla loro professione. Il nostro obiettivo è garantire cure e assistenza a tutti i nostri pazienti e cercare di alleggerire i loro problemi”- afferma il Direttore Generale dell’azienda Ospedaliera San Pio Maria Morgante".