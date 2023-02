Bullismo: se ne discute in un convegno al Rampone Domani l'appuntamento promosso dall'Istituto con l'Asdim

“Body Shaming, cause ed effetti del bullismo” è il titolo del convegno promosso ed organizzato dall’Istituto “Rampone” di Benevento in collaborazione con l’AsDIM (Associazione Diabetici Italia Meridionale) in occasione della Giornata Internazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo.

Il convegno si svolgerà domani, 7 febbraio (ore 10), nell’Aula Magna dell’Istituto Rampone di Benevento.

Ad introdurre i lavori, coordinati dal giornalista Nando Santonastaso, sarà il professor Nazzareno Miele (Dirigente Scolastico I.S. Rampone Benevento), cui seguiranno i saluti del Sindaco Clemente Mastella, e gli interventi di Annio Rossi (Presidente AsDIM), dell’avvocato Arturo Varricchio, della cardiologa Federica Provenzano e del nutrizionista Quirino Tirelli.

All’evento è prevista anche la partecipazione dei rappresentanti della Prefettura, della Questura, dei Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Benevento.

Durante il convegno verrà presentato il primo numero della rivista on line “Un faro sul diabete”, realizzata dalla AsDIM (Associazione Diabetici Italia Meridionale) in collaborazione con gli alunni e i docenti degli indirizzi di Amministrazione Finanza e Marketing, Grafica e Comunicazione, Informatica, Moda e Abbigliamento dell’Istituto “Rampone”, di cui è direttore responsabile il giornalista Antonio Mastella.