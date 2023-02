Corridoi universitari per rifugiati: a Benevento studenti da Ucraina e Africa Venerdì la presentazione del progetto Unicore di Unisannio

Venerdì 10 febbraio, alle ore 11, a Palazzo San Domenico, si terrà un incontro di benvenuto per gli studenti del progetto UNICORE, corridoi universitari per rifugiati. L’evento sarà occasione per presentare il protocollo d’intesa con “Fondazione Banca Popolare Pugliese Giorgio Primiceri” Onlus, che ha messo a disposizione borse di studio per studentesse e studenti rifugiati e provenienti dall’Ucraina.

Attualmente stanno frequentando il corso di laurea magistrale in Economia e Management all’Università del Sannio cinque studenti e una studentessa provenienti da Cameroon, Niger e Nigeria.

Il progetto, coordinato da UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, permette agli studenti, grazie a un’ampia rete di partner locali, di ricevere il supporto necessario per completare gli studi e favorire la loro integrazione nella vita universitaria. Fondamentale la collaborazione con la Caritas di Avellino e il Consorzio Percorsi.

Alla presentazione interverranno: il rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora, il delegato all’internazionalizzazione UNISANNIO Biagio Simonetti, il presidente della Fondazione “Giorgio Primiceri” Vito Antonio Primiceri e il direttore generale della Banca Popolare Pugliese Mauro Buscicchio; Mimma Chiuso per il Consorzio Percorsi; Carlo Mele della Caritas Avellino; e Luisa Bianco di UNHCR.

Saranno presenti: il coordinatore dei distretti BPP Andrea Corleto, il direttore commerciale BPP Luigi Arigliano e il responsabile del distretto sannita della Banca Popolare Pugliese Michele Manzo.