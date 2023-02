Giornata di Raccolta del Farmaco: Acli in campo con volontari Parente e Pagliarulo: iniziative a sostegno delle fasce deboli

Anche le Acli di Benevento in campo per la Giornata di Raccolta del Farmaco promossa da Banco Farmaceutico: "Da oggi e fino al 13 febbraio, presso le tredici farmacie di Benevento e provincia che hanno aderito all'iniziativa, sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. Le Acli quest'anno si avvalgono della preziosa collaborazione della cooperativa Giada Onlus di Colle Sannita, da oltre vent'anni operante nel settore dell'assistenza e dell'inclusione sociale: i giovani volontari per tutta la settimana saranno presenti presso la farmacia Italiano di via Napoli con il compito di raccogliere tutti i medicinali donati e che, conclusa la campagna, saranno distribuiti alle diverse realtà assistenziali del territorio che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo loro, gratuitamente, cure e farmaci".

Farmaci da donare: un servizio alla comunità

"Una pratica efficace con la quale i ragazzi offrono un servizio alla comunità rendendosi al contempo utili per la società. Un modo come pochi attraverso cui esprimere empatia, umanità e sensibilità verso le fasce deboli della nostra popolazione e che ne favorisce l'inserimento nel mondo del volontariato, sposando una causa che in qualità di ente del Terzo Settore sentiamo prioritaria" il pensiero del presidente regionale delle Acli campane, Filiberto Parente, e della presidente provinciale Giovanna Pagliarulo.