Matera: "Grazie a emendamento Fdi ok a stabilizzazione precari sanità" Il senatore: "Ora Asl e San Pio possono procedere con assunzioni"

"Grazie a un emendamento presentato da Fratelli d'Italia e condiviso anche da altre forze politiche, siamo riusciti a far rientrare i dipendenti amministrativi delle strutture sanitarie nei piani di stabilizzazione del personale.

Adesso che il quadro è completo invito, quindi, i direttori generali dell'ASL e dell'Azienda ospedaliera San Pio, dr. Volpe e d.ssa Morgante, a procedere alle assunzioni necessarie privilegiando, ove possibile, le procedure per la stabilizzazione del predetto personale, in luogo dello scorrimento delle graduatorie di altri concorsi. Confido nella sensibilità del management aziendale visto che, già in altre procedure, ha optato per la stabilizzazione.

Durante la pandemia, anche questi lavoratori hanno svolto un ruolo di estrema importanza affiancando il personale sanitario nella gestione dell'emergenza. Era nostro dovere, quindi, dare un segnale per farli uscire dallo stato di precarietà in cui si trovavano e grazie a questa norma sarà finalmente possibile in tutta Italia, con effetti importanti partendo proprio da Benevento".

Lo afferma in una nota il Senatore e Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Domenico Matera.