Scuole al freddo a Benevento: "Comune ha già allertato impresa" Pasquareillo e Serluca: "Individuati i guasti, chiesto di aumentare le temperature"

"L'amministrazione comunale di Benevento si è attivata immediatamente per risolvere alcuni casi, limitati ad alcuni plessi, di malfunzionamento degli impianti di riscaldamento in istituti scolastici della città. I problemi tecnici sono stati individuati e sono in via di risoluzione", così in una nota congiunta l'assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello e l'assessore all'Istruzione Maria Carmela Serluca.



"L'ufficio Manutenzione-Impiantistica del Settore Lavori pubblici con un ordine di servizio, antecedente alla segnalazione del gruppo consiliare Pd, ha allertato la ditta che gestisce gli impianti termici nelle scuole. L'impresa - spiegano Pasquariello e Serluca - ha provveduto a effettuare i sopralluoghi ed ha individuato gli inconvenienti di natura tecnica, in qualche caso di lieve entità, acuiti dalla eccezionale rigidità delle temperature registrate in questi giorni ed è al lavoro per risolverli. In ragione della severità delle temperature degli ultimi giorni, all'impresa manutentrice è stato anche chiesto di aumentare la temperatura degli impianti di riscaldamento", concludono gli assessori ai Lavori Pubblici e all'Istruzione.