Lunedì 13 febbraio saranno avviati lavori per valorizzazione e riqualificazione Al via anche i lavori in via dei Mulini che resterà chiusa nel primo tratto

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ed il vicesindaco con delega all'Attuazione dei Pics, Francesco De Pierro, comunicano che lunedì 13 febbraio saranno avviati i lavori per la valorizzazione e riqualificazione dell'Arco di Traiano. L'intervento, dell'importo di 1,8 milioni di euro, rientra nel Programma Integrato Città Sostenibile (Pics) ed ha lo scopo di valorizzare il monumento e l'antico ruolo di porta di accesso alla città fornendo una nuova visione e maggiori informazioni al visitatore.

Il primo passo del progetto sarà la rimozione dei basoli presenti in via Dei Mulini che successivamente, come richiesto dalla Soprintendenza Archeologica, saranno utilizzati per pavimentare l'area che circonda il monumento. A tale scopo, dal prossimo lunedì, come già anticipato da un'ordinanza sindacale, il primo tratto di via dei Mulini (dall'incrocio di via Delle Puglie fino al civico 69/b) sarà interdetto al traffico. Per tutta la durata dei lavori sarà necessario adottare la seguente deviazione del traffico: le auto provenienti da via Delle Puglie, lato sedi università e via Pietà, dovranno seguire il percorso alternativo, indicato da un'apposita segnaletica, di via Portarufina, via Tommaselli, via Napoli, via De Sanctis.

Il secondo tratto di via Dei Mulini, dal civico 69/b al civico 87, sarà percorribile nei due sensi di marcia solo per i residenti e per necessità (auto con tesserino per portatori di handicap, mezzi di soccorso, emergenze).

Una volta completato il primo tratto il cantiere si sposterà sul successivo. Per tutta la durata dei lavori la sosta non sarà consentita su entrambi i lati della strada.