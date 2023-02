Riscaldamento al Guacci, torna in funzione il 14 febbraio L'installazione delle caldaie in corso presso la succursale dell'istituto

E’ in corso il montaggio e la messa in opera del nuovo gruppo caldaie presso la Succursale dell’Istituto Scolastico Superiore “Guacci” di Benevento.

La Ditta incaricata della manutenzione degli impianti termici della Provincia ha assicurato che procederà nei lavori di installazione anche nella giornata di sabato. Si ritiene dunque che l’impianto di riscaldamento dell’edificio scolastico tornerà in funzione nella giornata di martedì 14 febbraio.