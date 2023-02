Giornata del ricordo, l'amministrazione ricorda le vittime delle foibe Deposto un omaggio floreale dal vicesindaco e presidente del Consiglio comunale Renato Parente

Il vicesindaco Francesco De Pierro e il presidente del Consiglio comunale Renato Parente hanno deposto, stamane, un fascio di fiori a piazzale Martiri delle Foibe, per commemorare, nella Giornata del Ricordo, le vittime di quell'eccidio che ebbe luogo sul confine giuliano-dalmata nell'immediato secondo Dopoguerra.

"Quelle cupe fenditure carsiche - spiegano in una nota congiunta il vicesindaco De Pierro e il presidente del Consiglio comunale Parente - diventarono tomba per migliaia di italiani che pagarono con la vita la sola colpa di essere italiani. La strada era stata intitolata nel 1999, quest'amministrazione ha apposto la cartellonistica stradale e quest'anno inauguriamo la tradizione dell'omaggio floreale che proseguirà nei prossimi anni".