Due auto nel mirino: versato liquido infiammabile sui parabrezza Lievi i danni per una Fiat Panda e un'Alfa Romeo al Rione Libertà di Benevento

Due auto danneggiate da qualcuno che la scorsa notte ha tentato di incendiarle. È accaduto al rione Libertà dove nel mirino sono finite una Fiat Panda e un'Alfa Romeo. L'allarme è scattato dopo la mezzanotte quando i residenti si sono evidentemente accorti di quello che stava accadendo. Entrambi i veicoli erano stati lasciati in sosta e sui parabrezza è stato versato del liquido infiammabile. Lievi i danni, per fortuna. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per cercare di capire chi e perchè abbia tentato di incendiare le due auto.