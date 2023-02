Fondovalle Tammaro, questa mattina incontro in Provincia con senatore Matera "Presto potranno venire risposte alla Comunità di San Giorgio la Molara"

"Questa mattina ho preso parte ad un incontro presso la Rocca dei Rettori col Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, i tecnici, il sindaco Nicola De Vizio ed amici di San Giorgio la Molara.

Abbiamo discusso dei lavori di completamento di parte della Fondovalle Tammaro". Così il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera. Al centro del vertice la questione relativa all'arteria i cui lavori, avviati circa trent'anni fa, dovevano, nelle intenzioni progettuali, collegare il Capoluogo con San Giorgio la Molara. Intoppi di ordine amministrativo e burocratico, tuttavia, hanno determinato uno stallo nelle procedure con la mancata ultimazione della infrastruttura.

"Ho raccolto le sollecitazioni che mi sono venute dagli amici di San Giorgio la Molara - spiega Matera - rispetto ad una situazione che è fonte di disagio e che penalizza la Comunità, da un punto di vista logistico, negli spostamenti di tipo produttivo e del quotidiano.

Volentieri ho raccolto questi imput attivandomi per fare da raccordo tra le varie parti interessate". Proficue le conclusioni della mattinata.

"Ringrazio il Presidente Lombardi che ha prontamente accolto la mia istanza - ancora Matera - con grandi disponibilità e sollecitudine, gli uffici per essersi immediatamente attivati nell'approfondire il carteggio amministrativo assumendo, altresì, l'impegno a rielaborare il progetto.

Ringrazio il Primo Cittadino De Vizio.

Nei prossimi giorni sarà posto in essere un sopralluogo per comprendere se già una prima sezione potrà essere riaperta nel più breve tempo possibile"

"Sono fiducioso di come potranno presto venire iniziali risposte alla Comunità di San Giorgio la Molara che siano buone a rispondere alle legittime esigenze del territorio. Possiamo intravedere - chiude il Senatore - una prospettiva positiva".