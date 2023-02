Criticità San Pio, 'Un senso per la vita": sì allo sciopero della fame Ancora preoccupazione per la sanità e polemiche sull'ospedale di Benevento

Ancora problemi per la sanità sannita. L’associazione Un senso per la vita odv, comunica la propria adesione alla manifestazione di protesta che l'associaizone "Io per Benevento" sta organizzando nel periodo primaverile.

"Le continue lagnanze che ci giungono anche dai nostri iscritti - dice la Presidente del gruppo Giuseppina Mincione - con esperienze dirette anche di alcuni nostri familiari, rispecchiano tutto ciò che Io X Benevento sta denunciando negli ultimi anni. Possiamo tranquillamente affermare che chiunque entra nell’Ospedale S. Pio di Benevento, vive una esperienza drammatica, caratterizzata da inefficienze che ricadono sulla vita degli utenti e non è proprio difficile percepire la qualità della gestione e dell’organizzazione sanitaria. L’impegno profuso a favore della collettività da parte dell’associazione IO X Benevento, che ringraziamo sentitamente a nome di tutti i nostri iscritti, avrebbe dovuto trovare un accogliemento ben diverso da parte delle autorità di controllo".

Evidenzia poi quello che ritiene un "accanimento personale nei confronti del presidente Giuseppe Schipani" e l'assenza di "risposte alle tante persone che hanno segnalato e denunciato".

"Sono, dunque, tante le vicende che destano preoccupazione - conclude -, è giunto il momento della compattezza, della responsabilità collettiva, aderiremo con i nostri iscritti, i nostri familiari, allo sciopero della fame ed al sit in permanente che IO X Benevento sta organizzando per dare voce alle numerose persone che hanno sofferto e a quelle che continuano a patire situazioni che hanno denunciato agli organi preposti".