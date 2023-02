"M'illumino di meno", appuntamento alla Sant'Angelo a Sasso Asia sarà nella scuola beneventana per sensibilizzare al risparmio energetico

Mercoledì 15 febbraio, alle ore 9,30, l'Asia, in occasione della manifestazione nazionale 'M'illumino di meno', terrà una manifestazione presso l'istituto comprensivo Sant'Angelo a Sasso di Benevento. All'appuntamento parteciperanno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella; il consigliere regionale con delega alla commissione Ambiente, Luigi Abbate; l'assessore comunale all'Ambiente, Alessandro Rosa; l'assessore comunale all'Istruzione, Maria Carmela Serluca; il consigliere con delega alle Contrade e alle Periferie, Loredana Iannelli; l'amministratore unico dell'Azienda, Donato Madaro.

Nell'occasione l'Azienda presenterà ed avvierà per il secondo anno consecutivo il Digital gaming school, il videogioco che sfrutta la realtà virtuale aumentata per educare i più piccoli ad effettuare una giusta raccolta differenziata. Saranno anche distribuiti dei materiali per sostenere la promozione di stili di vita ecosostenibili.