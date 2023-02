Scuola Pietà, vertice tecnico per concordare spostamento all'ex collegio Trasporti per studenti e pass per i genitori per raggiungere la sede provvisoria della scuola

Si è svolto stamane in comune un tavolo tecnico per concordare gli aspetti organizzativi e logistici dell'imminente trasferimento delle attività didattiche dalla scuola Pietà al palazzo dell'ex Collegio dei Padri Scolopi.

Presenti alla riunione gli assessori Luigi Ambrosone (Mobilità), Mario Pasquariello (Lavori pubblici) e Maria Carmela Serluca (Finanze), la dirigente scolastica Marina Mupo e i tecnici del Comune e della scuola.

Il Conservatorio 'Nicola Sala' consegnerà l'immobile di piazza Piano di Corte all'amministrazione a fine febbraio e per l'inizio del mese di marzo è previsto il trasferimento delle attività didattiche con contestuale inizio dei lavori presso il plesso scolastico di via Pietà.

Per agevolare gli spostamenti verso la sede di Palazzo ex Scolopi, l'amministrazione comunale ha disposto un apposito servizio scuolabus, in partenza dal piazzale che si trova nei pressi di rampa San Barbato, dedicato agli allievi della Scuola Primaria. Mentre saranno messi a disposizione pass per l'accesso nella zona a traffico limitato per i genitori dei bambini che frequentano la Scuola dell'Infanzia. I pass avranno validità limitata alle fasce orarie di inizio e conclusione delle attività didattiche .

"I lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola Pietà inzieranno a breve e contiamo possano terminare entro la fine dell'anno solare. Così un importante presidio scolastico di quartiere come quello di via Pietà sarà rimesso a nuovo e restituito alle famiglie in linea con i più moderni standard di sicurezza. Nel frattempo abbiamo concordato con il personale scolastico e i genitori gli aspetti logistici e organizzativi, allo scopo di minimizzare ogni possibile disagio e prevedendo misure ad hoc sul piano della mobilità", commentano alla fine della riunione gli assessori della Giunta Mastella.