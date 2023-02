Asia Benevento: iniziativa distribuzione borse per raccolta vetro Disponibili da oggi per i residente delle contrade

Da oggi i cittadini residenti nelle contrade possono ritirare le nuove borse in plastica dura per la raccolta ed il trasporto del vetro presso gli ecopunti. A comunicarlo l'Asia, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta differenziata in città.

"Gli interessati - precisa l'azienda - possono recarsi presso la sede di via Ponticelli o presso l'Ecocentro comunale di contrada Margiacca dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12 e dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle 18. Gli utenti potranno eventualmente chiedere anche di ricevere i mastelli".