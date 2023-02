San Pio, domani apre reparto di chirurgia d'urgenza al padiglione Moscati Ancora da sciogliere il nodo per rientrare nella rete per il trattamento dell'infarto miocardico

In attesa di rientrare nella rete Ima per il trattamento dell'infarto miocardico acuto (domani la scadenza annunciata dal dg Morgante nella recente conferenza stampa) l'ospedale San Pio conferma che domani, alle ore 10, sarà inaugurato il Reparto di Chirurgia d'urgenza presso il “Padiglione Moscati” dell’AORN San Pio. La riapertura, nell’ottica del potenziamento dei posti letto e di un’assistenza sanitaria con elevati standard specialistici rappresenta un ulteriore tassello dell’offerta sanitaria della struttura ospedaliera. Il reparto è stato riorganizzato con apparecchiature nuove e risponde interamente ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per la realizzazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie richiesti dall’autorizzazione 730131dicembre 2001.

Saranno 17 i posti letto a disposizione.

“Il nostro obiettivo è lavorare per la tutela della salute dei cittadini, garantendo sicurezza delle cure e qualità delle prestazioni erogate. L’apertura del Reparto di Chirurgia d’Urgenza è un traguardo importante per l’offerta sanitaria dell’AORN San Pio” afferma il Direttore Generale Maria Morgante.