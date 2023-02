"Fermare la Guerra": nasce il comitato sannita La presentazione a Benevento con Gianni Alemanno

Mercoledì 22 febbraio 2023 alle ore 17, presso il Convento di San Francesco in Piazza della Dogana a Benevento, si terrà la presentazione del Comitato Sannita Fermare la Guerra, inaugurato con la presenza di Gianni Alemanno.

I promotori dell'iniziativa, inoltre, annunciano: “Il Presidente del Comitato Arturo del Peschio riceverà il primo firmatario Gianni Alemanno e il Presidente Nazionale Massimo Arlechino per ufficializzare una scelta da tempo meditata, quella di prendere parte alle richieste di fermo bellico per salvaguardare non solo vite umane, ma anche il futuro economico dell’Italia e del sud, che langue sotto i colpi di questi bombardamenti. Presenti oltre ai relatori citati anche l’avvocato Clemente Cecere Palazzo, Monsignor Pasquale Maria Mainolfi, la professoressa Marina Simeone, l’avvocato Paolucci, e altri rappresentanti del coordinamento locale. Il Comitato in sede di presentazione esporrà anche le ragioni che porteranno il gruppo formatosi ad esprimersi in materia di sviluppo delle aree interne e di implementazione della preziosa presenza culturale nella provincia sannita”.