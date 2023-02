San Pio, taglio del nastro per chirurgia d'urgenza. "Rispettiamo gli impegni" Il dg Morgante: ad ore l'ospedale rientrerà nella rete Ima

“Una tappa importante e il segno che stiamo rispettando tutti gli impegni assunti”. Così il direttore generale dell'ospedale San Pio, Maria Morgante al taglio del nastro del reparto di chirurgia d'urgenza, presso il padiglione Moscati.

Diciassette posti letto in un ambiente completamente rinnovato. Un reparto pronto a costituire un asse importante per l'ospedale di Benevento.

“Stiamo rispettando un cronoprogramma e dopo questo reparto passeremo al piano superiore che ospita ortopedia. E' una grande soddisfazione evidenziare che abbiamo un gruppo di lavoro efficiente che collabora per il risultato che oggi c'è ed è visibile. Questo ci darà forza e determinazione per raggiungere altri risultati che ci siamo posti”.

“La chirurgia d'urgenza – ha commentato a riguardo il primario del reparto, Gennaro Maurizio Buonanno – è direttamente collegata al pronto soccorso. Un aumento degli spazi di degenza determinerà sicuramente una riduzione dell'ingolfamento del pronto soccorso. E la bonta degli ambienti – sottolinea – è fondamentale in quanto il malato dell'urgenza è particolare per la condizione psicologica in cui si trova. Un malato che non si aspettava di concludere la giornata in ospedale e dunque è fondamentale offrire supporto attraverso un ambiente confortevole, rappresenta un gesto di umanizzazione delle cure”.

E sul rientro dell'ospedale nella rete Ima per il trattamento dell'infarto miocardico acuto anticipa “Abbiamo una altissima possibilità che già oggi l'ospedale rientri nella rete Ima”.