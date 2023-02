Padre Isaia Columbro: avanza la causa di beatificazione e canonizzazione Nacque a Foglianise, dopo 15 anni al Convento Madonna delle Grazie fu sacerdote a Vitulano

Martedì 7 febbraio 2023, nel corso del Congresso dei Consultori Teologi presso il Dicastero delle Cause dei Santi, è stato dato parere positivo in merito all’esercizio eroico delle virtù, alla fama di santità e di segni del Servo di Dio padre Isaia Columbro.

Lo ha comunicato il Postulatore generale dell’Ordine dei Frati Minori R. Fr. Giovangiuseppe Califano, prendendo la parola al termine nella Celebrazione eucaristica in ricordo della nascita del Servo di Dio, domenica 12 febbraio 2023, nella Basilica “SS. Annunziata e S. Antonio” in Vitulano.

Si tratta di un passaggio molto importante nel processo di Beatificazione e Canonizzazione di padre Isaia

Ora la Positio super vita et virtutibus necnon fama sanctitatis di padre Isaia sarà studiata dai Cardinali e Vescovi del Dicastero delle Cause dei Santi: queste articolate tappe di studio e valutazione permetteranno al Sommo Pontefice, in caso di esito positivo, di dichiarare padre Isaia “Venerabile”. Servirà poi un miracolo attribuito alla sua intercessione per aprire la strada verso la Beatificazione.

Il Postulatore per questo ha lanciato un appello a tutti i presenti: intensificare la preghiera umile e fiduciosa perché possa verificarsi un miracolo attribuibile all’intercessione di padre Isaia.

La S. Messa delle ore 18.00, alla presenza di tantissimi fedeli che hanno riempito la Basilica, è stata presieduta da S. E. Mons. Sabino Iannuzzi, Vescovo di Castellaneta, il quale nell’omelia – commentando le Letture della liturgia - ha sottolineato come il Servo di Dio «è stato sempre attento ad accompagnare le persone che a lui si rivolgevano in un discernimento, sostanzioso di consigli semplici e pratici… auspicando a tutti la “misura alta della vita cristiana”, quale doverosa aspirazione – come indicato da San Giovanni Paolo II – per ogni singolo battezzato».

Al termine della Celebrazione, a cui hanno preso parte insieme al Ministro provinciale Fr. Antonio Tremigliozzi diversi frati e sacerdoti, è stato distribuito il Bollettino dedicato a p. Isaia Columbro “La stella della Valle vitulanese”, giunto al 12° numero, curato da Fr. Domenico Tirone, Vice postulatore della Causa di canonizzazione. Inoltre, è stata inaugurata la Mostra permanente sulla vita e l’apostolato di p. Isaia, allestita nel chiostro del Convento francescano di Vitulano.

Padre Isaia Columbro nacque a Foglianise (BN) l’11 febbraio 1908. Nel gennaio 1921 fu ammesso al Collegio Serafico della Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia. Il 15 settembre 1929, nel Tempio della “Madonna delle Grazie” di Benevento, emise la professione solenne ed il 25 luglio 1931 fu ordinato sacerdote.

Da quel momento la vita di Padre Isaia si svolse ininterrottamente – eccettuati i quindici anni nel Convento “Madonna delle Grazie” di Benevento (1953-1968) – nel Convento “SS. Annunziata” della Valle Vitulanese.

Nei suoi 73 anni di sacerdozio, per la sua disponibilità all’ascolto e alla guida spirituale, si acquistò la stima e l’amore di tantissimi fedeli. Si dedicò alla formazione dei giovani candidati alla vita consacrata. L’impegno più generoso lo profuse nel sacramento della penitenza e nel ministero di esorcista.

Si addormentò nel Signore la sera del 13 luglio 2004.

L’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità e dei segni del Servo di Dio Padre Isaia Columbro, aperta il 13 luglio 2014, è stata ultimata il 21 maggio 2016 nella Basilica “SS. Annunziata e Sant’Antonio” di Vitulano da S. Ecc. Mons. Andrea Mugione, Arcivescovo di Benevento.

La Congregazione delle Cause dei Santi, con decreto del 15 dicembre 2017, a firma del cardinale prefetto Angelo Amato e dell’arcivescovo Marcello Bartolucci, ha riconosciuto la validità giuridica dell’inchiesta diocesana.

La Positio super vita et virtutibus necnon fama sanctitatis (la sintesi ragionata di tutto il materiale testificale e documentale raccolto nel corso dell’Inchiesta diocesana) è stata consegnata al Dicastero nel mese di giugno del 2021.

Per far conoscere la figura del frate minore Servo di Dio, curando ogni iniziativa utile a promuoverne la fama di santità e dei segni, da tre anni è sorto nel Convento “SS.ma Annunziata” di Vitulano il Gruppo di preghiera “Padre Isaia Columbro”. Per ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare la Fraternità dei Frati Minori di Vitulano (Convento SS.ma Annunziata, Via S. Antonio, 82038 Vitulano – BN, basilica.vitulano@gmail.com).