Sanità territoriale, Il dg Volpe incontra il Prefetto Ricognizione sulla sanità territoriale e sullo stato di avanzamento dei progetti in cantiere

Il Direttore Generale dell’Asl ha incontrato il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, con il quale ha condiviso le strategie ed i percorsi sin dal periodo della pandemia da Covid-19. Il tema dell’incontro tra i due vertici ha riguardato la ricognizione sulla sanità territoriale ed in particolare lo stato di avanzamento dei molteplici progetti in cantiere.

“Dopo l’intenso periodo che ci ha visto in prima linea contro la pandemia, siamo in piena attività per la realizzazione del nuovo assetto organizzativo e strutturale che assicurerà ai cittadini del territorio un'assistenza sanitaria innovativa e di qualità”.

Queste le parole del direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe, dopo l'incontro in Prefettura durante il quale ha tracciato lo stato dell’arte dei principali interventi che si stanno realizzando. Dalle case di Comunità alla Cittadella Sanitaria, l’Asl continua a lavorare per la realizzazione della nuova rete territoriale del Sannio.

“Con l’allentamento della pressione esercitata dalla pandemia si è avviato il potenziamento delle strutture dell’Asl, a partire dall’acquisizione di personale e di risorse strumentali. Ad oggi sono stati assunte centinaia di unità di personale tra sanitari, tecnici e amministrativi - dichiara Volpe - sono stati acquistati mammografi di ultima generazione; ecocardiografi 3D, nonché, due riuniti oftalmici, per far fronte alle circa 3000 prestazioni annuali offerte dall’ambulatorio di via XXIV Maggio; è stato inaugurato il nuovo Centro di Riabilitazione robotica con attrezzature all’avanguardia; da qualche mese è stato attivato un nuovo Centro Antidiabete ad Airola ed è dei giorni scorsi l’apertura, presso tutti i CAD dell’Asl, di ambulatori infermieristici specializzati per il Piede diabetico. Grazie allo stanziamento dei fondi regionali destinati ai lavori di ristrutturazione e di adeguamento edilizio della rete ospedaliera e territoriale pubblica, stiamo ristrutturando ambulatori e strutture distrettuali, secondo norme di sicurezza e comfort. Tra qualche giorno saranno aperti tre cantieri per avviare la realizzazione della Cittadella Sanitaria di Benevento.

Con i fondi del PNRR destinati al nostro territorio - continua Volpe - stiamo realizzando, in totale, ben 21 nuove strutture organizzative da completarsi entro il 2024, le Case di Comunità, ed entro il 2026 gli Ospedali di Comunità; saranno attivate le Centrali Operative Territoriali (COT) per garantire e coordinare la presa in carico dei pazienti "fragili" e per assicurare l’interfaccia con gli ospedali e con la rete di emergenza-urgenza. Grazie alla digitalizzazione, in corso di attuazione, vogliamo favorire la medicina di prossimità ed una maggiore efficacia dei servizi amministrativi.

Con il Prefetto di Benevento - conclude il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, Gennaro Volpe - portiamo avanti una sorta di “tavolo permanente” per la condivisione di programmi e strategie, con l’obiettivo finale della riduzione dei tempi di attesa, l’efficacia della presa in carico, la riduzione del fenomeno di accesso improprio al Pronto Soccorso e il miglioramento della qualità della vita della comunità”.