Pics Benevento: martedì settima tappa del tour a 'La città dei romani' Sarà illustrato lo stato di avanzamento dei lavori

E' prevista per martedì 21 febbraio, alle ore 11, la settima tappa del tour dedicato agli organi di stampa per mostrare lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai tredici interventi del Pics, il Programma Integrato Città Sostenibile di Benevento. “L'appuntamento è davanti 'Casa Pisani' – spiegano da Palazzo Mosti - l'immobile situato in Largo Manfredi di Svevia che, insieme alla viabilità circostante il Teatro romano, verrà riqualificato a valorizzato per offrire ai cittadini e ai visitatori una città con nuovi servizi e ricchezze in termini culturali, turistici e sociali. L'intervento, denominato La Città dei Romani, mobiliterà risorse per 750mila euro”.

Al tour parteciperanno il sindaco, Clemente Mastella; il vicesindaco con delega all'Attuazione del Pics, Francesco De Pierro; il dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici, Antonio Iadicicco.