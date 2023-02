Ciambriello: "Musica produce emozioni" Il garante per i detenuti presenta lo spettacolo Incanto, domani alla casa circondariale

“La musica ci fa stare bene, ci riscalda, produce emozioni, ci insegna a vivere in comunità e ci invita a non dimenticarci di chi resta indietro, anzi ad andare oltre le mura dell’indifferenza”. Così dichiara il Garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, che presentare lo spettacolo di sabato prossimo, presso la casa circondariale di Benevento– con il gruppo musicale “INCANTO”, uno spettacolo musicale con un repertorio multietnico e classico.



La direttrice del coro “Incanto” Lucia Mazzone dichiara di aver già vissuto un’esperienza unica con un mix indescrivibile di emozioni, all’interno delle carceri di Bellizzi Irpino e di Lauro. “Così sarà anche a Benevento, una giornata scandita dalla musica, da occhi che incrociano altri occhi, da ritmo e risate contagiose”.



Il coro di voci pari femminili Incanto è un coro che ama definirsi “sociale”,formato da diciotto donne, eccetto il pianista accompagnatore: il maestro Gennaro Truglio. Il coro, promuove momenti di condivisione musicale creando scambi dialogici in cui la musica diventa innanzitutto collante sociale più che momento di pura esibizione.



Lo spettacolo sabato 18 febbraio inizierà alle ore 10.00. Sono stati autorizzati ad entrare giornalisti e cameramen.