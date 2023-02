"Asma Bronchiale e allergie respiratorie", domani visite gratuite lungo il Corso Domeniche della Salute, organizzate dal Rotary Club di Benevento

Domani, domenica 18 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30, vicino ai giardini della Prefettura, lungo Corso Garibaldi, torna l’appuntamento con le Domeniche della Salute, organizzate dal Rotary Club di Benevento, con il supporto dei giovani del Rotaract e dell’Interact.

Il Rotary Club di Benevento è presieduto quest’anno dalla Professoressa Rossella Del Prete. L’evento è in sinergia con la Croce Rossa Italiana, che mette a disposizione dei volontari medici rotariani e non solo, un camper per le visite specialistiche, che domenica saranno effettuate dal dottore Vincenzo Boniello, pneumologo su “Asma Bronchiale e allergie respiratorie”.

La spirometria costituisce un esame di primo livello per lo studio delle patologie respiratorie. E’ un esame estremamente semplice nella sua esecuzione –spiega il dott. Boniello – e fornisce numerose informazioni sullo stato di salute del nostro sistema respiratorio. Insieme alla valutazione clinica costituisce la base su cui costruire la diagnosi di patologia respiratoria. La diagnosi precoce delle malattie respiratorie croniche, in costante aumento anche per le mutate caratteristiche dell’ambiente in cui viviamo, - continua il dott. Boniello - rappresenta la sfida del terzo millennio, anche per il crescente impatto sociale in termini di disabilità da cui sono gravate. Questa giornata inserita nelle iniziative Rotariane in favore della salute si pone l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di una corretta diagnosi e approccio terapeutico alle malattie respiratorie favorendo stili di vita salutari.

Il prossimo appuntamento con le Domeniche della salute è programmato per il prossimo 12 marzo con la dottoressa iride Dello Iacono, pediatra, su “Allergia alimentare: quando sospettarla?”.