Diga di Campolattaro, Masiello: "Lavorare insieme per estendere irrigazione" Il presidente Coldiretti: "Questione importante che avrà bisogno del contributo di tutti"

“Ora è necessario il contributo di tutti per un'opera fondamentale per il territorio”. A ribadirlo il presidente Coldiretti, Gennarino Masiello dopo la firma del protocollo d'intesa, a Napoli, che istituisce la cabina di regia territoriale per la realizzazione delle opere irrigue della risorsa accumulata alla Diga di Campolattaro. Si attende ora un nuovo confronto: “Mi auguro che il presidente della Provincia ci inviti a un incontro presto. Sono convinto – spiega l'esponente dell'associazione di categoria - che è una questione importante e come tale avrà bisogno di approfondimenti e del contributo di tutti. Dovremmo, quindi, strutturare delle progettualità con delle priorità”.

Secondo il presidente Masiello, però, saranno necessarie ulteriori risorse per estendere il servizio d'irrigazione anche ad altri comuni: “Le risorse attuali già sappiamo che sono insufficienti, perché non riusciranno a garantire l'irrigazione di superfici aggiuntive”. E dunque l'auspicio per il futuro è di riuscire a “far arrivare la risorsa idrica in realtà che oggi non sono toccate dall'acqua”. Un tema già affrontato anche in passato “ma è chiaro che la Regione non può mettere in campo uno sforzo da sola, bisognerà far fronte a quelle che saranno le progettualità che verranno avanti”.