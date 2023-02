Province, serve una svolta: a Benevento riunione regionale dell'Upi La prosisma settimana l'elezione del presidente ad Avellino

Si è tenuta questa mattina l'Assemblea Generale dell’Unione Regionale delle Province Campane nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento. Alla riunione hanno partecipato i presidenti e amministratori delegati di Benevento, Salerno, Avellino e Caserta, ed è stata presieduta dal presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, affiancato dal vicepresidente Antonio Capuano, nella qualità di Consigliere delegato all’Upi.

Il saluto della Città capoluogo è stato portato in assemblea dal Sindaco Clemente Mastella. L’Assemblea ha discusso a lungo in merito alla gestione delle materie che la legge n. 56 del 2014 (la “Del Rio”) assegna agli Enti di area vasta, in particolare per quanto attiene l’edilizia scolastica e la viabilità che debbono, tuttavia, essere onorate con carenti risorse finanziarie.

L’assemblea inoltre ha discusso sulla annunciata Riforma del Testo Unico degli Enti Locali che dovrebbe riportare all’elezione diretta a suffragio universale degli organi di governo delle Province, restituendo peraltro loro una serie di competenze sottratte dalla legge n. 56/2014. Tutti i presenti, nel dare atto dell’opportunità di tale Riforma, in linea con la dignità costituzionale delle Province quali enti di prossimità, hanno auspicato che il rinnovato trasferimento si sostanzi anche con l’assegnazione di adeguate risorse per gestirle al servizio del cittadino.

Infine, l’assemblea ha eletto i delegati delle diverse Province nelle persone di: Girolamo Gianquinto per la Provincia di Avellino; Antonio Capuano per la Provincia di Benevento; Michele Falco e Maurizio Del Rosso per la Provincia di Caserta; e Carmine Amato e Rosario Danisi per la Provincia di Salerno. La prossima settimana, con una riunione indetta presso la Provincia di Avellino, sarà eletto il Presidente dell’Upi regionale.