Asia, Divisione impianti termici: costituita commissione valutazione e controllo L'assessore Rosa: “Fondamentale per la tutela ambientale e l'abbattimento polveri sottili”

E' stata costituita, questa mattina presso la sede dell'Asia, la commissione di valutazione e controllo per gli impianti termici. “L'organismo - spiega l'azienda - avrà il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Protocollo d'intesa, siglato il 20 gennaio scorso tra l'Azienda, comune di Benevento, associazioni di categoria e dei consumatori, che regola le modalità per il rilascio del 'bollino blu', certificato obbligatorio che attesta il corretto funzionamento delle caldaie”.

Alla riunione erano presenti l'assessore comunale all'Ambiente, Alessandro Rosa; il dirigente del settore Ambiente, Maurizio Perlingieri; l'amministratore unico Asia, Donato Madaro; il responsabile dell'Area Tecnica, Fernando Capone; per il Movimento Difesa del Cittadino, Umberto Diffidenti; per la Lega Consumatori, Raffaele Ascione; per il Cna Benevento, Fabrizio Romano; per Confartigianato Benevento, Palmerino Iannuzzi; per il Claai Benevento, Donato Scarinzi. All'unanimità è stato concordato di designare presidente della commissione Fernando Capone e vicepresidente Raffaele Ascione.

“Siamo di fronte ad una svolta epocale - ha sottolineato l'assessore Rosa - Il controllo degli impianti termici è fondamentale per la tutela ambientale e l'abbattimento delle polveri sottili, credo che potremo registrare benefici già dal prossimo anno. Ringrazio le associazioni dei manutentori e degli installatori e quelle dei consumatori perché nel contatto diretto con il pubblico rendono ancor più efficace la campagna di comunicazione avviata insieme all'Asia affinché tutti i cittadini si dotino del 'bollino blu'”.

Il prossimo passo della commissione sarà quello di “approvare il regolamento di funzionamento della stessa”.