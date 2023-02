Nuovi bus per il trasporto urbano: giovedì inaugurazione e benedizione Cinque mezzi di categoria 6E, classe ambientale di ultima generazione a bassissimo impatto

Si svolgerà giovedì 23 febbraio alle ore 12, alla presenza del sindaco Clemente Mastella e dell'assessore alla Mobilità Luigi Ambrosone, presso il deposito Trotta in via Santa Colomba, la cerimonia d'inaugurazione e benedizione dei nuovi autobus in dotazione a Trotta Mobility.

Si tratta di cinque mezzi di categoria 6E, classe ambientale di ultima generazione a bassissimo impatto.

"Con questi nuovi cinque bus - spiegano il sindaco Mastella e l'assessore Ambrosone nel presentare la cerimonia di giovedì - la flotta del trasporto urbano è rinnovata al 90 per cento nell'arco di meno di un triennio. Ciò significa che su 100 chilometri di tratta, 90 possono essere coperti con autobus di nuova generazione con relativi benefici per la qualità ecologica e per il confort per gli utenti. I cinque bus che inaugureremo giovedì si aggiungono ai sei già arrivati e a un altro veicolo a tecnologia hybrid. Un risultato ottenuto grazie alla capacità di stimolo esercitate dall'amministrazione in seno al Comitato regionale Trasporto pubblico locale: ciò ha permesso di ottenere i finanziamenti regionali e dunque di ammodernare e rigenerare la flotta bus per il trasporto urbano nella città di Benevento", concludono Ambrosone e Mastella.