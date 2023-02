Triggio, si lavora a Casa Pisano per incrementare l'offerta turistica Prosegue il cantiere per l'intervento Pics, per un importo di 750 mila euro

Ospita uno dei monumenti più emblematici di Benevento, il Teatro Romano e purtroppo negli ultimi anni il quartiere è stato colpito con numerosi atti vandalici.

Sarà dunque un intervento di rinascita e valorizzazione importante quello messo in campo grazie ai progetti pics per il quartiere Triggio.

E' stato presentato stamattina con un tour sul cantiere dell'opera il percorso storico-turistico dei monumenti di epoca romana. Intervento per un importo di 750mila euro che si concentrerà in particolare intorno a casa Pisani, un immobile di proprietà comunale situato al centro dello slargo Manfredi di Svevia.

Il progetto ha la finalità di riqualificare e valorizzare i percorsi che circondano il teatro romano si interverrà sulla pavimentazione, dopo l'ok della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio a condizione che vengano mantenuti, laddove presenti, i vecchi basoli in pietra vulcania che dovranno soltanto essere puliti per poi venire riposizionati esattamente ripetendo la stessa tessitura. Sulle strade dove è presente l’asfalto, mentre, si procederà apponendo delle lastre di basalto, come quelle utilizzate nel centro storico.

‘Casa Pisano’ sarà completata e ristrutturata per essere utilizzata come punto didattico e per i servizi. Dopo gli interventi infrastrutturali al suo interno sarà realizzato un percorso conoscitivo con ricostruzioni in 3D del teatro romano, sia dello stato attuale che dell’originale struttura, con una voce narrante per conoscerne la storia ed il contesto in era inserito. L’obiettivo è aumentare l’offerta di informazioni su Benevento ed in particolare sulla zona in questione che oggi è poco frequentata ma appartiene al cuore della città romana, con molta probabilità il luogo in cui trovavano spazio le botteghe e le taverne raccontate da Orazio, le terme e altri punti nodali.

‘Casa Pisano’ sarà un punto informazioni e ospiterà servizi igienici per turisti e fruitori dell’area storica.

“Un altro tassello importante di questo percorso che coinvolge la città” ha commentato il vicesindaco e assessore ai Pics, Francesco De Pierro.

“Un modo per dare al quartiere un nuovo slancio turistico, incrementando i numeri che per Benevento sono già in crescita” ha aggiunto l'assessore al Turismo, Attilio Cappa.