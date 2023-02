Il Liceo Rummo di Benevento atterra in Inghilterra Una settimana a Cambridge per 47 studenti dell'Istituto scolastico di Benevento

Una settimana a Cambridge per 47 studenti del Liceo Rummo di Benevento. La dirigente scolastica del Liceo Rummo Annamaria Morante, il responsabile Pcto, il professor Antonio D’Argenio e le referenti del progetto le professoressa Fabiana Del Gaudio e Nicoletta Di Rubbo hanno organizzato una settimana di stage (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) a Cambridge in Inghilterra.

“Il Pcto – spiegano dalla scuola - rappresenta soprattutto una metodologia didattica integrata alla formazione in aula con la quale trasferire agli alunni conoscenze e abilità curricolari, creando esperienze formative che possano non solo far avvicinare i ragazzi a comprendere meglio il mondo del lavoro ma a far acquisire agli studenti le cosiddette competenze trasversali (soft skills) cioè competenze applicabili a diversi contesti. Gli studenti e le studentesse del Rummo hanno lavorato proprio sulla loro formazione seguendo le istruzioni e l’esempio impartito da insegnanti madrelingua che li hanno guidati affinché ampliassero le proprie conoscenze e arricchissero le proprie competenze comunicative in lingua inglese”.

La cittadina di Cambridge ha accolto “i ragazzi del Liceo Rummo tra i vicoletti storici, a bordo delle piccole imbarcazioni sul fiume Cam, nei musei di scienze naturali e di arte ma soprattutto nei

Colleges che fanno di Cambridge una delle città più prestigiose al mondo. Gli Studenti e le studentesse del terzo, quarto e quinto anno hanno svolto un programma fuori aula, affiancando i loro insegnanti durante le visite e acquisendo nuove competenze comunicative grazie ad un programma dal titolo Communication Skills in and around Cambridge. Si sono districati tra le numerose informazioni ricevute in luoghi ogni giorno diversi e straordinari come la King’s

Chapel dove hanno svolto a turno lezioni di storia inglese”.