Comitato rappresentanza Asl, Mastella chiede incontro al direttore Volpe La richiesta di un confronto dopo la designazione del comitato di rappresentanza dei sindaci

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha scritto al direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe per chiedergli un colloquio "a seguito della consultazione elettorale che si è svolta lunedì 20 febbraio a Palazzo Paolo V. E' stato infatti designato il Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell’Asl di Benevento che avrò l’onore di presiedere".

Mastella pertanto annuncia: "A seguito del decreto istitutivo, convocherò i colleghi sindaci per la prima riunione dell’organismo".

Di qui l'invito rivolto al dg dell'azienda sanitaria di via Oderisio “nell’ottica di un rapporto di leale collaborazione istituzionale” per un incontro “finalizzato a concordare le azioni da mettere in campo per attuare le migliori strategie di politica sanitaria a tutela dei cittadini sanniti. L’incontro potrebbe essere utile per avviare un confronto sull’Atto Aziendale che è in corso di predisposizione dall’Azienda Sanitaria".