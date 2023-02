Progetto Pippi, firmato l'Accordo di programma: patto Comune-scuole-Asl Benevento, l'iniziativa a supporto delle famiglie

E' stato firmato stamane nella sala Giunta di Palazzo Mosti l'Accordo di programma per il progetto Pippi: il piano per il sostegno alle capacità genitoriali dell'Ambito B1.

L'intesa coinvolge l'Ambito sociale, gli istituti scolastici e l'Asl. Al tavolo per il Comune capofila di Benevento, in rappresentanza del sindaco Clemente Mastella, l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola e il coordinatore dell'Ambito Alessandro Verdicchio, il Distretto sanitario Asl rappresentato dal coordinatore Pietro Altieri, i dirigenti scolastici Ernestina Cassese (Ic Giuseppe Moscati di Benevento), Edoardo Citarelli (Ic Federico Torre di Benevento), Domenico Zerella Venaglia (Ic Giovan Battista Bosco Lucarelli di Benevento), Rosetta Passariello (Ic Giovanni Pascoli di Benevento), Michele Ruscello (Sant'Angelo a Sasso di Benevento), Marina Mupo (Convitto nazionale Pietro Giannone di Benevento), Gennaro Della Marca (Ic Luigi Settembrini di San Leucio del Sannio) e la coop sociale Social Lab76, capofila dell'Ats partner del progetto rappresentata da Maria Grazia Di Meo.

Nel corso dell'incontro sono state sottolineate le funzioni delle rispettive istituzioni per supportare le famiglie negligenti contemplate negli articoli dell'Accordo di programma. Le scuole saranno le sentinelle delle situazioni a rischio e avranno il compito di segnalare le famiglie target, mentre l'Asl ha garantito il supporto sanitario e competenze specialistiche nei settori della psicologia dell'età evolutiva, della neuropsichiatria infantile e della pediatria di base.

"Con la sottoscrizione dell'Accordo di programma per il Progetto Pippi avviamo un percorso - ha spiegato l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola - che consentirà di dare supporto e assistenza a bambini e bambine in situazioni di vulnerabilità familiare. Tutto ciò richiede un raccordo puntuale tra istituzioni e servizi educativi, scolastici e di salute pubblica che il protocollo firmato stamane istituzionalizza e racchiude in un progetto unitario. Il progetto punta a contrastare l'insorgere di situazioni che favoriscono le disuguaglianze e accompagnare le famiglie verso percorsi di genitorialità responsabile. Con la costruzione di una rete di collaborazione tra le diverse competenze tecnico-professionali, l'Amministrazione prosegue con convinzione nella costruzione di un sistema integrato di servizi sociali, nello spirito delle concezioni più moderne di welfare, ispirate dall'Ue e dal Pnrr".