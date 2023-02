Lavori lungo via Appia: istituto senso unico alternato Misura vigente fino al termine dell'intervento di ripristino della pavimentazione previsto martedì

Lavori lungo la Via Appia, istituto il senso unico. In particolare da Palazzo Mosti viene precisato che "nell’ambito dei lavori di protezione dei percorsi pedonali lungo la via Appia (rioni Epitaffio e S. Vito) è stato istituito il senso unico alternato con impianto semaforico e il divieto di sosta con tabellina aggiuntiva 'rimozione coatta' dalle ore 8 alle ore 17 nel tratto compreso tra via Monte Pino 77 e l’intersezione con via Epitaffio 50".

La misura sarà vigente sino al termine dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale, previsto per martedì 28 febbraio.