De Girolamo: quando avevo 19 anni Costanzo mi propose di lavorare con lui Il ricordo: è stato il primo a credere in me

"Maurizio Costanzo è stato il primo a credere in me. Avrò avuto 19 anni e lui era il direttore artistico di "Benevento città Spettacolo’’. Lo conosco lì, quasi per caso. Dopo una settimana di lavoro arriva la sua proposta: ‘’ma tu perché non vieni a lavorare con me a Roma?’’. Rifiutai. Volevo fare l’avvocato. Poi ho fatto politica. Ma il mito di Costanzo mi è rimasto per sempre".

Così Nunzia De Girolamo ricorda Maurizio Costanzo attraverso la sua pagina social. Uno scatto con l'icona del giornalismo e il racconto "E qualche anno fa l’ho rincontrato: si ricordava perfettamente tutto. Di quella ragazzina che rifiutò la sua proposta di lavoro. Erano passati 20 anni. Da lì non ci siamo mai più persi.

Quando ho letto la sua prima recensione su Ciao Maschio sono scoppiata in lacrime. Ebbe delle parole fantastiche per me e per il programma.

Ciao Maurizio, e grazie di tutto. Mi mancherai, ci mancherai".